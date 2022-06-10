Эр-Рияд, , 14:53 — REGNUM Власти Саудовской Аравии планируют довести долю туризма в ВВП страны до 10% к 2030 году. Об этом 10 июня сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министра туризма Саудовской Аравии Ахмеда Аль-Хатиба.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для реализации этой цели в бюджете страны заложена сумма в $200 млрд.

Также, отметил он, саудовское правительство намеревается облегчить процесс получения туристических виз иностранными гражданами и ослабить ряд таможенных процедур.

Данные меры предпринимаются в рамках глобальной политики Саудовской Аравии по диверсификации экономики и снижению доли «нефтяных» денег в бюджете страны.