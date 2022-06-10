Власти Саудовской Аравии направят на развитие туризма $200 млрд
Эр-Рияд, 10 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии планируют довести долю туризма в ВВП страны до 10% к 2030 году. Об этом 10 июня сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министра туризма Саудовской Аравии Ахмеда Аль-Хатиба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Саудовская Аравия
По его словам, для реализации этой цели в бюджете страны заложена сумма в $200 млрд.
Также, отметил он, саудовское правительство намеревается облегчить процесс получения туристических виз иностранными гражданами и ослабить ряд таможенных процедур.
Данные меры предпринимаются в рамках глобальной политики Саудовской Аравии по диверсификации экономики и снижению доли «нефтяных» денег в бюджете страны.