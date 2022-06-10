Амстердам, 10 июня 2022, 14:45 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.
В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Кэти Макнелли (США).
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