Амстердам, 10 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Кэти Макнелли (США).

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