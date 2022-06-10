Донецк, , 14:45 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Минеральное и Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Атака велась с украинских позиций в Авдеевке. В 13:55 боевики открыли огонь по Минеральному, выпустив три снаряда калибра 122 мм. В 14:02 была обстреляна Макеевка. По мирным кварталам выпустили три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Горловка.