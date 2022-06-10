Йошкар-Ола, 10 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Марий Эл вынесен приговор в отношении 50-летнего мужчины, который признан виновным по статье об убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Pixabay.com Младенец

В управлении подчеркнули, что по уголовному делу было проведено две судебно-медицинские, три медико-криминалистические, шесть генетических, две химических, дактилоскопическая и судебно-психиатрическая экспертиз. Кроме того, проведено исследование при помощи полиграфа, допрошены свидетели.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года родители 10-месячного ребенка оставили его с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных травм младенец скончался.

Читайте также: Житель Марий Эл обвиняется в избиении до смерти 10-месячного ребёнка