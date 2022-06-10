Москва, 10 июня 2022, 14:48 — REGNUM Россия и Туркмения в первом полугодии нарастили торговый оборот на 40%. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил 10 июня на встрече с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
По словам российского лидера, товарооборот двух стран сократился в 2021 году, в период пандемии коронавируса. Снижение составило более 10%.
«Зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение — больше 40%. И это очень серьёзное движение вперед», — сказал Путин.
Он напомнил, что Москва и Ашхабад недавно отметили юбилейные даты. Так, 30 лет исполнилось подписанию дипломатических отношений.
Страны развивают отношения по всем направлениям, эти отношения не формальны, а по сути являются стратегическими, добавил Путин.
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