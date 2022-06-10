Москва, , 14:48 — REGNUM Россия и Туркмения в первом полугодии нарастили торговый оборот на 40%. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил 10 июня на встрече с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

По итогам переговоров Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Туркмении и Договор между Российской Федерацией и Туркменией о стратегическом партнёрстве Kremlin.ru

По словам российского лидера, товарооборот двух стран сократился в 2021 году, в период пандемии коронавируса. Снижение составило более 10%.

«Зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение — больше 40%. И это очень серьёзное движение вперед», — сказал Путин.

Он напомнил, что Москва и Ашхабад недавно отметили юбилейные даты. Так, 30 лет исполнилось подписанию дипломатических отношений.

Страны развивают отношения по всем направлениям, эти отношения не формальны, а по сути являются стратегическими, добавил Путин.

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