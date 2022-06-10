Москва, , 14:43 — REGNUM Пятое снижение ключевой ставки Центробанка РФ за три месяца говорит об устойчивости кредитно-финансовой системы страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кроме того, регулятор понимает, что для структурных изменений в экономике нужны доступные денежные ресурсы. В этом смысле Банк России дает сигнал рынку и, в первую очередь, капиталоемким областям — промышленности и строительству.

В свою очередь инвестиции в строительство детерминированы двумя факторами — стоимостью фондирования и ценами на строительные материалы.

Если деньги дешевеют, то в ценах на строительные материалы нет явной тенденции к снижению. Производство базовых материалов для строительства должно найти баланс спроса и предложения.

При этом очевидно, что пятилетняя программа строительства дорог, представленная правительством РФ, будет иметь для этой отрасли кумулятивный эффект.

Но для того, чтобы он отразился на цене и количестве предложений на рынке, должно пройти некоторое время.

В этих условиях девелоперы будут искать способы удешевления конечной стоимости жилья – уменьшение площади проектируемых квартир, экономия на отделке.

С учетом мер государственной поддержки в области ипотечного кредитования это поможет поддержать рынок. Но жилищного бума, который наблюдался в 2020–2021 годах, ждать не приходится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 10 июня принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку, в этот раз — на 1,5 процентных пункта до 9,5%.

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