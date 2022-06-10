Москва, 10 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Пятое снижение ключевой ставки Центробанка РФ за три месяца говорит об устойчивости кредитно-финансовой системы страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Кроме того, регулятор понимает, что для структурных изменений в экономике нужны доступные денежные ресурсы. В этом смысле Банк России дает сигнал рынку и, в первую очередь, капиталоемким областям — промышленности и строительству.

В свою очередь инвестиции в строительство детерминированы двумя факторами — стоимостью фондирования и ценами на строительные материалы.

Если деньги дешевеют, то в ценах на строительные материалы нет явной тенденции к снижению. Производство базовых материалов для строительства должно найти баланс спроса и предложения.

При этом очевидно, что пятилетняя программа строительства дорог, представленная правительством РФ, будет иметь для этой отрасли кумулятивный эффект.

Но для того, чтобы он отразился на цене и количестве предложений на рынке, должно пройти некоторое время.

В этих условиях девелоперы будут искать способы удешевления конечной стоимости жилья – уменьшение площади проектируемых квартир, экономия на отделке.

С учетом мер государственной поддержки в области ипотечного кредитования это поможет поддержать рынок. Но жилищного бума, который наблюдался в 2020–2021 годах, ждать не приходится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 10 июня принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку, в этот раз — на 1,5 процентных пункта до 9,5%.

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