Пенза, , 14:47 — REGNUM В Пензенской области действует более 2 тыс. объектов туриндустрии. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых в регионе вырос на 39%, заявил 10 июня министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Багаж туриста Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В рамках реализации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Федеральным агентством по туризму предусмотрен конкурсный отбор заявок субъектов РФ о поддержке региональных программ на проектирование туристического кода центра города. В предварительном отборе заявок принял участие проект «Туристический код исторического центра города Пензы». Это предложение вошло в состав конкурсного отбора 2023 года», — добавил глава ведомства, уточнив, что в настоящее время идет доработка концепции и формирование необходимого комплекта документов.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция городской среды от сквера имени В. Г. Белинского к Историческому валу с модернизацией видовой площадки у памятника Первопоселенцу. Также намечено формирование единообразной навигации по всему маршруту, санитарные зоны и новые арт-объекты.

Министр культуры и туризма Пензенской области напомнил, что в апреля было подписано соглашение между региональным правительством и АО «Корпорация Туризм. РФ», в рамках которого предусмотрено комплексное развитие туристской территории Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко выделил туристическую привлекательность кластера «Золотарёвский». Уже разработаны эскизы и концепция развития данного археологического памятника.

«В туристическом кластера «Золотарёвский» предполагается создать три зоны — археологическую, рекреационную и фестивальную. Есть потенциальный инвестор. Достаточно много уже сделано. Сейчас осталось еще землю перевести из лесного фонда в состав земель рекреационного назначения. Над этим ведется работа», — уточнил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2021 году коллективными средствами размещения было принято 243,4 тыс. человек, 98,6% из них — граждане России. Около 65% гостей региона назвали основной целью поездок личные дела, 35% туристов посетили регион по деловым и профессиональным вопросам.

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