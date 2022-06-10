* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Бывший помощник заместителя госсекретаря Энн Паттерсон и посол США в Афганистане Рональд Ньюман призвали правительство президента США Джо Байдена пересмотреть свой подход к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начать «взаимодействовать» с группировкой. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Два бывших чиновника говорят, что падение режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведёт к новой «гражданской войне».

«Падение правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечает интересам [США], и нет группировки, которая могла бы их заменить», — утверждают они в статье на сайте Hill.

По их словам, «падение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведёт к хаосу и гражданской войне, и атмосфера будет благоприятствовать присутствию террористов в Афганистане».

Они охарактеризовали Фронт национального сопротивления как «искорку сопротивления», которая ещё не «показала» себя в военном отношении. Однако бывшие чиновники не исключают, что «падение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможно в ближайшие несколько лет из-за их ошибок».

Паттерсон и Ньюман призвали США не ограничивать свои интересы в Афганистане гуманитарной помощью и, как некоторые другие страны, при необходимости иметь неформальное присутствие в стране.

Соединённые Штаты прервали ограниченные контакты с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе в ответ на отказ открыть средние школы для девочек.

Два бывших американских чиновника утверждают, что США должны вступить в переговоры с «настоящими лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре», чтобы выполнить свои требования. Они называют чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле «министрами без полномочий».

США надеются, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекут деятельность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, как они обещали Халилзаду в Дохе. Но Паттерсон и Ньюман советуют «не медлить с нападением на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в случае необходимости».

Они признают, что давление со стороны США и других стран не оказало воздействия на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что движение не пересмотрело свою политику.

По их мнению, Соединённым Штатам нужно более серьёзно относиться к тому, чтобы заявить о себе, например, отозвать разрешение на выезд представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за границу.