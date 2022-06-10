Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума обсудит законопроект, предусматривающий запрет на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения для тех лиц, кто ранее был пойман за пьяную езду без прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующую инициативу внесло в нижнюю палату парламента правительство России.

Автомобильная пробка Марина Каширская © ИА REGNUM

Предлагается дополнить статью 26 федерального закона о безопасности дорожного движения новой нормой, устанавливающей запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

КоАП предусматривает за езду в состоянии опьянения штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.

С принятием закона гражданам, не имеющим водительских прав, но попавшимся за управление автомобилем в состоянии опьянения, будет навсегда перекрыта возможность пройти обучение в автошколе и сдать экзамены на получение водительского удостоверения, отметил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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