Москва, 10 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из самых многообещающих европейских специалистов. Об этом 10 июня заявил спортивный директор клуба Лука Каттани.

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«Убеждён, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой ещё молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — сказал Каттани.

Он добавил, что новый главный тренер команды пока находится не в России, но с сегодняшнего дня уже вовлечен в подготовку команды к новому сезону.

По словам Каттани, на следующей неделе клуб планирует подробно объяснить все изменения, которые произошли в последнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым главным тренером московского «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.