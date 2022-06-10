Самара, , 14:46 — REGNUM 38-я Усинская регата пройдет в Самарской области. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Парусная регата Rusyf.ru

Сообщается, что эта регата является одной из массовых регат региона. Гонки будут проходить с 12 по 17 июня. В них примут участие свыше 200 яхт, которые будут соревноваться в 16-ти классах.

За призы Усинской регаты будут бороться дети от девяти лет, девушки и юноши, юниоры до 24 лет, в основном — воспитанники спортивных школ региона.

Отмечается, что участниками 38-й Усинской регаты также станут и действующие члены сборной России по парусному спорту — уроженцы Самарской области.