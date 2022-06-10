Донецк, 10 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Город Макеевка и населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны ВСУ. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 14:02 украинские нацисты обстрелял Макеевку, выпустив по ней три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования в течение пяти минут дважды подвергли обстрелу город Горловка в ДНР.