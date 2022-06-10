Волгоград, 10 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки в ковид-госпитали поступил 41 новый пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в федеральном оперативном штабе. Выписан после лечения 131 человек, в летальную статистику внесли одну новую запись.

Mos.ru Тесты на коронавирус

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 222 789 жителей. Выздоровели 214 234 человека, скончались от осложнений 6 885 пациентов.

По данным регионального оперштаба, продолжают лечение, как в стационарах, так и амбулаторно, 1 670 жителей.