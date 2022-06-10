Саранск, 10 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 826 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 68 370 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1380 человек, накануне скончался один человек, до этого с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 19 пациентов, накануне в больницы попали 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 17 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 12 жителей республики.