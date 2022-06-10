Москва, 10 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Можно заметить, как доллар после некоторой передышки вновь начал набираться сил. Во многом это связано со слабостью евро — главного конкурента американца, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

«Всё дело в том, что, несмотря на решение отказаться от программы количественного смягчения и увеличить ставку по займам на 25 базисных пунктов в июле, ЕЦБ сильно отстает от ФРС США.

По сути, европейский центробанк просто решил прекратить свой восьмилетний эксперимент отрицательных ставок, который очевидно провалился.

Кроме того, дальнейшее повышение ставок в условиях пересмотра прогноза по ВВП Еврозоны в худшую сторону выглядит маловероятным, тогда как ожидания касаемо разгона инфляции сигнализируют о высокой вероятности такого явления как стагфляция.

Вообще, на эту ситуацию можно посмотреть еще глубже. В Европе остро стоит проблема роста доходности облигаций периферийных стран и как бороться с этим пока неизвестно.

Иными словами, европейские страны с самыми слабыми экономиками, как правило, еще и имеют большие долговые обязательства, тогда как рост затрат на обслуживание задолженности грозит в конечном итоге привести к дефолту и кризису.

В таких условиях присутствует высокая вероятность выхода данных стран из общей валютной системы с целью хоть как-то потушить пожар своими национальными валютами.

Совершенно очевидно, что подобный фон усиливает давление на рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты. Уже в ближайшие дни цена биткоина может опуститься ниже $28 тысяч», — предполагает эксперт.

Читайте также: Биткоин пытается удержаться от падения ниже $29 тысяч