Париж, 10 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Электроэнергия от ветряных турбин в море у побережья Сен-Назера впервые была получена во Франции на этой неделе, сообщает Le Figaro.

(сс) Chauncey Davis Ветряная электростанция

«Морская ветряная электростанция Сен-Назера произвела первые мегаватт-часы от ветряной электростанции в море», — объявил консорциум, владеющий парком, принадлежащий EDF Renewables, Enbridge и CPP.

Строятся другие ветряные электростанции на море. Парк Сен-Назер, первый во Франции, будет насчитывать 80 ветряных турбин, которые будут постепенно введены в эксплуатацию к концу года.

Во Франции строятся другие ветряные электростанции на море. Здание в Фекаме должно быть введено в эксплуатацию в 2023 году. Франция отстала в этой области, но президент Эммануэль Макрон хочет установить 50 ветряных электростанций в море к 2050 году общей мощностью 40 ГВт.