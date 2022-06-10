Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ростовской области масштабно отметят День России. 12 июня в областном центре и муниципальных образованиях планируется провести фестивали, флешмобы, акции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Штаб военно-патриотического движения «Юнармия» в Челябинской области Пирог в честь Дня России

Во время проведения праздничного концерта на Фонтанной площади в Ростове-на-Дону состоится культурно-гастрономический фестиваль «Россия многонациональная», в рамках которого участники приготовят блюда русской, еврейской, грузинской, армянской, киргизской, узбекской и других кухонь.

В социальных сетях состоится ряд молодёжных онлайн-акций, в числе которых — флешмобы «Я люблю Россию» и «Гимн России», акции «Россия рисует» и «Лица России». В этот день запланирована торжественная церемония выдачи российских паспортов, раздача лент с российским триколором, спортивные состязания.