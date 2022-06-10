Москва, , 14:35 — REGNUM В Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будут играть 18 команд в сезоне 2022/23. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба лиги в Telegram-канале.

Футбол Pixabay.com

Отмечается, что 10 июня состоялось заседание президиума ФНЛ, на котором было принято решение о сокращении количества команд в первенстве с 20 до 18.

Турнир начнётся 17 июля. Проект календаря опубликуют позднее.

Также решено осуществлять обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 в формате «4 на 4». Обмен с РПЛ будет сохранён в действующем формате: две команды выходят напрямую в премьер-лигу, ещё две играют в стыковых матчах.

Кроме того, ФНЛ предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги.

Окончательные решения должны быть утверждены на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).