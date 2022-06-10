Йошкар-Ола, , 14:34 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 июня лечение получают 44 пациента, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

У всех 44 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 39 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из пятерых пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 12 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня выздоровели с начала пандемии 43 495 жителей республики, за последние сутки были выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 651 случай заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.