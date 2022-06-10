Кишинёв, , 14:33 — REGNUM Тарифы за пользование газ в Молдавии с мая 2021 года по май 2022 года выросли на 227%, за централизованное отопление — на 92%, а за коммунальные услуги — на 70%. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Национального банка республики.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, продукты питания в стране за год в среднем выросли на 35,27%. Больше всего дорожали овощи (77%) и яйца (56%). Хлеб за отчётный период стал дороже на 30%, масло — на 28%, а мясо — на 25%.

Кроме того, по данным Нацбанка, топливо за год стало дороже на 53%, а строительные материалы — на 38%. Общий уровень инфляции за год в мае составил 29,05%.

Стоит отметить, что Нацбанк Моладвии прогнозирует дальнейший рост темпов инфляции в стране. По итогам 2022 года ожидается на уровне 31%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень годовой инфляции в Молдавии в мае вырос до 29%