Йошкар-Ола, , 14:32 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 июня выздоровели с начала пандемии 43 495 жителей республики, за последние сутки были выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 651 случай заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали четырех пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 июня лечение получали 43 пациента, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 43 пациентов диагностирована пневмония.