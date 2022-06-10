Самара, , 14:32 — REGNUM Новым главным врачом Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова назначен Анатолий Титов, ранее возглавлявший Самарскую медико-санитарную часть № 5 Кировского района. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Врач Gannet-cdn.com

Сообщается, что 10 июня министр здравоохранения региона Армен Бенян представил нового руководителя коллективу этого медучреждения.

Отмечается, что Титов является выпускником Самарского государственного медицинского университета, врачом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, более 23 лет проработал в Самарской больнице им. Пирогова. При этом стаж работы в здравоохранении Титова составляет более 28 лет, стаж руководящей работы — более 11 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре назначили ректора Поволжского университета телекоммуникаций.