Ульяновск, 10 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Ульяновске заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога, но при этом показатель превышает эпидпорог среди подростков. Такие данные публикует управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По данным ведомства, с 30 июня по 5 мая в Ульяновске с ОРВИ госпитализированы 28 человек, что на 50,88% меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда в больницы попали 57 заболевших.

Всего в городе зарегистрировано 3734 случая заболевания ОРЗ, что ниже недельного эпидпорога на 5%. В то же время на 58,8% превышение недельного эпидпорога наблюдается возрастной группе от 15 лет и старше.

Напомним, что всего в Ульяновской области 30 мая по 5 июня зарегистрировано 4615 случаев заболевания ОРВИ. Таким образом, 80,91% заболевших ОРВИ в регионе — жители Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 203 270 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 198 054 жителей, умерли 4706 ковидных больных.