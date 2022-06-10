Путин пообещал посетить Туркмению с визитом
Москва, 10 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен воспользоваться приглашением своего коллеги из Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в республику с визитом. Глава Российского государства заявил об этом 10 июня в ходе встречи с туркменским лидером в Москве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
При этом ранее Сердар Бердымухамедов пригласил Путина посетить Туркмению в любое удобное для российского лидера время.
«Обязательно воспользуюсь приглашением», — ответил на это президент РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении являются по-настоящему стратегическими.