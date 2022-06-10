Москва, 10 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен воспользоваться приглашением своего коллеги из Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в республику с визитом. Глава Российского государства заявил об этом 10 июня в ходе встречи с туркменским лидером в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

При этом ранее Сердар Бердымухамедов пригласил Путина посетить Туркмению в любое удобное для российского лидера время.

«Обязательно воспользуюсь приглашением», — ответил на это президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении являются по-настоящему стратегическими.