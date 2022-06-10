10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» рассказал о ситуации на рынке нефти и о том, как на нее повлияли вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае.

Игорь Галактионов, , 14:51 — REGNUM В четверг, 9 июня, котировки нефтяных фьючерсов незначительно скорректировались после скачка цен накануне. Поводом стали новости из Китая, где вновь была зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. В ряде районов Пекина и Шанхая были снова введены ограничительные меры. В то же время на нефтяном рынке сохраняется дефицит поставок, подталкивая экспертов корректировать свои прогнозы в сторону более высоких цен на нефть.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока, впрочем, котировкам фьючерсов на нефть марки Brent не удается пробить зону сопротивления в районе $123–124 за баррель, и они торгуются в прежнем диапазоне. Так, фьючерсы на Brent сегодня, 10 июня, снижаются на 0,7% и торгуются на уровне $122,4 за баррель.

Риски более сильной просадки цен также пока сохраняются, однако уйти ниже $116 котировки едва ли смогут. Есть все предпосылки к тому, чтобы стоимость нефти превысила $125 за баррель, так что подъем к этому уровню, вероятно, лишь вопрос времени.

Очередные вспышки заболеваемости COVID-19 вновь зафиксированы в Китае. В результате в ряде районов Шанхая и Пекина снова были введены точечные ограничительные меры. Очевидно, что это должно было оказать негативное влияние на рынок нефти, учитывая, что ограничения сокращают спрос на топливо, но в этот раз эффект оказался умеренным, так как инвесторы не торопятся закрывать длинные позиции по нефтяным контрактам.

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Вышедшая в четверг, 9 июня, статистика от EIA наглядно продемонстрировала сохраняющиеся сложности в части доступности топлива. Так, запасы бензина продолжают сокращаться, несмотря высокую загрузку НПЗ. Причем загрузка НПЗ на протяжении нескольких недель держится выше 90% и на минувшей неделе достигла почти 95%. В результате, по данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) и отчета GasBuddy, цены на топливо на американских автозаправках превысили рекордный уровень в $5 за галлон (это на 13% дороже, чем месяц назад, и на 56% выше, чем годом ранее).

Учитывая, что США являются крупнейшим мировым потребителем топлива с долей около 20%, такие данные от EIA и колоссальный уровень интеграции США в мировой топливный рынок, делают американские показатели важным косвенным маркером состояния всего мирового рынка. Сложности, связанные с доступностью топлива, могут носить повсеместный характер в странах-импортерах сырья, что служит важной поддержкой для сохранения цен на высоком уровне.

Рынок, как и прежде, скептически настроен в отношении наращивания поставок со стороны Персидского залива, несмотря на то, что на своем последнем заседании ОПЕК+ принял решение повысить квоты на добычу на 648 тыс. баррелей в месяц в июле–августе. По оценкам EIA, картель увеличит добычу во втором полугодии только на 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с I полугодием. В свою очередь, JPMorgan оценивает, что из заявленных 648 тыс. баррелей в сутки на рынок может поступить только 160 тыс. баррелей в сутки (июль) и 170 тыс. баррелей в сутки (август).

Отметим, что на этой неделе Саудовская Аравия повысила июльскую премию в цене на свой экспортный сорт для покупателей Азии до $6,5 за баррель (в июне стоимость была $4,4). Таким образом, это является косвенным показателем, что и крупнейший участник ОПЕК+ также ожидает, что в летний период рынок останется слабонасыщенным.