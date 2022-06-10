Москва, , 14:30 — REGNUM Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку с правосудием и таким образом признал вину, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», — отметил Хинштейн.

При таких обстоятельствах парламентарий считает решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывшего заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовали по делу о хищении.

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