Москва, , 14:29 — REGNUM Между Россией и Туркменией сложились особые отношения. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 июня на встрече со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым в Москве.

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Бердымухамедов прибыл с визитом в Москву по приглашению Путина. Россия стала первой страной, куда он отправился после своего вступления в должность президента в марте этого года.

«Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений», — сказал Путин в начале встречи.

Президент России добавил, что очень рад видеть главу Туркмении.

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