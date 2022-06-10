Москва, 10 июня 2022, 14:29 — REGNUM Между Россией и Туркменией сложились особые отношения. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 июня на встрече со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым в Москве.
Бердымухамедов прибыл с визитом в Москву по приглашению Путина. Россия стала первой страной, куда он отправился после своего вступления в должность президента в марте этого года.
«Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений», — сказал Путин в начале встречи.
Президент России добавил, что очень рад видеть главу Туркмении.
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