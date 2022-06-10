Москва, , 16:45 — REGNUM Известная актриса Агата Муцениеце уезжает из России вместе с детьми. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 10 июня.

Агата Муцениеце Скриншот с YouTube

«Я живу, учитывая пожелания своих детей! Мы очень хотим в деревню. В Ригу! Они даже не могут себе представить, что не поедут туда», — прокомментировала свой отъезд артистка. По словам Муцениеце, она планирует пробыть на территории Латвии с детьми всё лето 2022 года.

Напомним, Агата Муцениеце является уроженкой Риги (Латвия). Позднее актриса перебралась в Россию, где родила двоих детей от артиста Павла Прилучного.