Нижний Новгород, 10 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 85 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 440 человек на утро 10 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 25 жителей области, накануне в больницы попали 37 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 422 203 случая заражения коронавирусом, из них 114 — за минувшие сутки. 11 539 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в области не регистрировалось, накануне от COVID-19 скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 102 жителя региона.