Москва, 10 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Решение Банка России о снижении ключевой ставки оказалось сюрпризом для аналитиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Несмотря на то, что в снижении ключевой ставки на сегодняшнем плановом заседании совета директоров никто не сомневался, большинство опрошенных СМИ экспертов инвестиционных банков ждали снижения ключевой ставки только на 1 процентный пункт до 10%, хотя были и альтернативные мнения — снижение ключевой ставки до 9,5% (что и произошло) и даже до 9%.

Основным фактором, повлиявшим на решение регулятора снизить ставку, стало замедление годовой и помесячной инфляции потребительских цен в мае.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась с апрельских 17,8% до 17,1%, а помесячная инфляция в мае по сравнению с апрелем увеличилась всего на 0,12%, при этом в конце мая недельная инфляция была уже нулевой.

По итогам 2022 года Банк России ожидает уровень инфляции в коридоре 14-17%, подтвердив прогноз по инфляции на 2023 год в 5-7% и на 2024 год в 4%.

Снижение ключевой ставки на текущем заседании сразу на 1,5 процентных пункта (напомним, что в мае на внеплановом заседании регулятор снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта) могло быть вызвано тем, что дезинфляционные факторы в экономике пока преобладают.

Прежде всего, это сокращение импорта, низкий спрос населения на валюту, сдерживание роста цен на топливо из-за увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, и добавившиеся в этот список совсем недавно комиссии некоторых банков за обслуживание валютных вкладов и счетов (последнее уже вызывает ассоциации с отрицательными процентными ставками по валютным вкладам).

Проинфляционные факторы в виде новых санкций, геополитических рисков и всё ещё, как говорилось в пресс-релизе ЦБ РФ, «незаякоренные» инфляционные ожидания населения и бизнеса, пока тоже никуда не ушли.

Банк России в пресс-релизе направил рынку сигнал о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Из этого следует, что, вероятно, в июле регулятор возьмёт паузу в понижениях ключевой ставки, и эта пауза может продлиться даже до октября, что, в свою очередь, может оказаться благоприятной возможностью для укрепления рубля летом.

Скорее всего, до конца 2022 года в этом контексте ождается максимум ещё одно снижение ключевой ставки, а 2022 год завершится с ключевой ставкой в коридоре 9-9,5%.

Рубль после обнародования решения ЦБ РФ продолжает начавшееся с утра мощное ралли по отношению к доллару США: «американец» на Мосбирже упал ниже 57 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня совет директоров Банка России принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку, в этот раз — на 1,5 процентных пункта до 9,5%.

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