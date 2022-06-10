Берн, , 14:23 — REGNUM Группа ученых из разных стран, которым было поручено разобраться, как началась пандемия коронавируса, опубликовала свой первый доклад, в котором заявила, что пока не исключила никаких вариантов, в том числе и возможной лабораторной утечки, сообщает 10 июня CNN.

Медицинская лаборатория UNMEER

Коллектив 27 ученых, созванных Всемирной организацией здравоохранения, был сформирована в 2021 году под названием Научно-консультативной группы по вопросу происхождения новых патогенов (SAGO). Его задачей было выработать рекомендации по дальнейшим исследованиям с целью понять происхождение пандемии, а также появление будущих патогенов.

По заявлению группы, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус перешел от животных к людям, но пробелы в «ключевых данных» означают, что пока еще не удается исчерпывающе установить его происхождение.

«Исследовать происхождение любого нового патогена или пандемии невероятно сложно, — сказала эпидемиолог Мария Ван Керкхове, технический руководитель по реагированию на COVID-19 в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. — Необходимо проделать еще много работы как в Китае, так и в других странах».

Текущие данные свидетельствуют о зоонозном происхождении SARS-CoV-2, то есть о том, что вирус перешел от животных к человеку.

«Однако до сих пор не идентифицированы ни предшественники вируса, ни естественные/промежуточные хозяева, ни случай переноса вируса на человека», — отмечается в докладе.

Группа также заявила, что «по-прежнему важно рассмотреть все разумные научные данные» для оценки той возможности, что вирус попал в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента. Однако пока «не получено никаких новых данных» в подтверждение или опровержение этой теории, и ученые рекомендовали продолжить расследование «этого и всех других возможных вариантов».

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