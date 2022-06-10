Касимов, Рязанская область, 10 июня 2022, 14:42 — REGNUM Памятник казанской царице Сююмбике открыли 10 июня в Касимове Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Торжественную церемонию приурочили к празднованию 870-летия города и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Идею установки монумента поддержало правительство Республики Татарстан и Духовное управление мусульман РФ.
Памятник последней правительнице Казанского ханства, жене касимовского хана Шах-Али, царице Сююмбике расположен в одноименном сквере, который в 2019 году был благоустроен по программе поддержки местных инициатив.