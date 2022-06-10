Касимов, Рязанская область, 10 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Памятник казанской царице Сююмбике открыли 10 июня в Касимове Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Царица Сююмбике

Торжественную церемонию приурочили к празднованию 870-летия города и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Идею установки монумента поддержало правительство Республики Татарстан и Духовное управление мусульман РФ.

«12 июня мы отпразднуем День России, нашей большой Родины, в которой в мире и согласии живет большое количество народностей. Именно в этом согласии сила нашей страны. Никому и никогда не удастся её разрушить изнутри, пытаясь инициировать какие-то распри», — подчеркнула на открытии первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Памятник последней правительнице Казанского ханства, жене касимовского хана Шах-Али, царице Сююмбике расположен в одноименном сквере, который в 2019 году был благоустроен по программе поддержки местных инициатив.