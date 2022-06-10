Омск, , 14:22 — REGNUM Сотрудники полиции задержали омича, ограбившего двух пожилых женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в УМВД России по Омской области.

Грабитель PublicDomainPictures

В Омске возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Подозреваемый — ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. От его действий пострадали две пожилые омички.

90-летняя женщина возвращалась домой из магазина. Мужчина зашёл следом за ней в подъезд, вырвал из рук пакет с продуктами и кошельком и убежал. Сумма ущерба — 1350 рублей.

Ещё одна пострадавшая — 77-летняя жительница улицы Краснопресненской. Злоумышленник вырвал у неё из рук пакет с кошельком и продуктами, вытащил 600 рублей и скрылся.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения. На одной из них они увидели, как мужчина идёт следом за пожилой женщиной. Ориентировку с приметами направили экипажам всех наружных служб.

Полицейские опознали разыскиваемого в одном из прохожих на улице Дмитриева. На допросе задержанный заявил, что нуждался в деньгах. Он потратил их на личные нужды.

Злоумышленнику грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионеров.

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