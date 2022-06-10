Ижевск, 10 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Прокуратура Первомайского района Ижевска выявила сайт, где представлена недостоверная информация о национальном проекте «Демография». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Admoblkaluga.ru Национальный проект «Демография»

Кроме того, под видом реализации нацпроекта на сайте предлагались платные образовательные услуги.

По итогам проверки в суд направлено заявление о признании представленной информации запрещенной к распространению. Заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Черниговского района проверила соблюдение требований законодательства при реализации нацпроекта «Культура» и выявила нарушения. В рамках реализации национального проекта между детской школы искусств и ООО «Евразийское Торговое Агентство» был заключен муниципальный контракт на капремонт здания школы. Срок выполнения истек в августе 2021 года, однако подрядчиком в установленный срок ремонтные работы не завершены, условия контракта не исполнены.

Читайте также: В Приморье выявили нарушения при реализации нацпроекта «Культура»