Кишинёв, 10 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Власти Молдавии соблюдают нейтралитет республики только формально. Об этом на телеканале TVC-21 заявил экс-президент Молдавии председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Фактически нейтралитета нет. Мы видим поползновения и очевидные подвижки в сторону Запада. Чего только стоят заявления непричесанного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы вооружить Молдавию до уровня НАТО», — сказал Воронин.

Он отметил, что нужно не вооружать молдавскую армию, а договариваться о нейтралитете республики. Лидер «коммунистов» заявил, что не понимает, зачем укреплять вооружённые силы, если Молдавия не собирается воевать с соседними странами: Румынией и Украиной.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о планах получить дополнительное вооружение у НАТО для национальной армии. Она также выражает недовольство нейтральным статусом республики.