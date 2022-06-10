Москва, 10 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. На Московской бирже стоимость одного евро опустилась ниже 60 рублей в ходе торгов, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

При этом курс доллара опустился ниже 57 рублей. Эти показатели являются минимальными с 25 мая.

Центробанк установил на 10 июня курс доллара в размере 58,39 рубля за единицу, курс евро — 62,09 рубля.

Стоит отметить, что решение Банка России снизить ключевую ставку на 1,5% до 9,5%, вернув её к досанкционным значениям, пока не повлияло на торги.