Таллин, 10 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В 2022 году планируется начать строительство 10 виадуков и 4 экодуков на маршруте будущей железнодорожной трассы Rail Baltic в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики страны.

Delfi.lv Проект Rail Baltica

Отмечается, что всего на маршруте Rail Baltica в Эстонии будет построено 14 остановок, которые в будущем, помимо высокоскоростного сообщения между Таллином, Пярну и Ригой, обеспечат движение поездов внутри Эстонии. Эти остановки — Юлемисте (Линда), Ассаку, Луйге, Саку, Куртна, Кохила, Рапла, Ярваканди, Кайсма, Тоотси, Урге, Пярну, Сурью и Хяадемеэсте. В настоящее время проектируются 12 местных остановок.

В нынешнем году будут доведены до стадии начала строительства проекты пассажирских терминалов в Пярну и Таллине и трамвайной линии в Старый порт Таллинна (Ванасадам) из аэропорта.

По-прежнему продолжится проектирование основной трассы. Благодаря проектированию станет окончательно ясно, где именно пройдет железная дорога шириной 60 метров в 350-метровом коридоре от южных границ страны до Таллина. Когда проекты будут подготовлены, то и земельные участки, необходимые для строительства железной дороги, также можно будет приобрести. В 2021 году было приобретено более чем 200 земельных участков.

В 2022 году энергосетевой монополист Эстонии — госпредприятие Elering продолжит перенос высоковольтных линий в Пярнуском уезде, также будут объявлены государственные закупки для переноса газовых и высоковольтных линий в другие места на маршруте Rail Baltica.