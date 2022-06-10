Саратов, 10 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Саратове от нападения бездомных собак пострадали несколько прохожих. Об инцидентах стало известно из публикаций в интернете, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Так, 7 июня 2022 года около 21:00 (местное время) у дома №42 по улице Авиационной бродячая собака напала на девятилетнего мальчика. Ребенка с укушенной раной левой голени госпитализировали в больницу.

Вечером 9 июня на детской площадке у дома №4 по улице Клубной бродячая собака укусила ребенка.

Аналогичный случай произошел в Заводском районе на улице Парковой, где бродячие собаки напали на 17-летнюю девушку. Пострадавшую с травмами нижних конечностей доставили в медицинское учреждение.

По фактам нападения бездомных собак ведется доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, 3 июня в Саратове около дома № 44 «А» по улице Гвардейской бездомная собака напала на 9-летнего мальчика. В травмпункте у ребенка была диагностирована «укушенная рана левого бедра».

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