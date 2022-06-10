Джакарта, 10 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субиянто встретился с министром обороны Сингапура, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Во время встречи в Сингапуре 10 июня Прабово Субианто выразил оптимизм в отношении интенсивности встреч и улучшения качества сотрудничества.

Прабово Субианто прибыл в Сингапур для выступления на Всемирном форуме международного института стратегических исследований. Министр также встретится с министром обороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины.