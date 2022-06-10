Москва, 10 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. До следующего заседания 22 июля ЦБ будет внимательно следить за эффектом от пониженной ставки на финансовые рынки, прежде чем без промедления продолжить взятый курс на смягчение денежно-кредитной политики. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 июня заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя понижение ЦБ РФ ключевой ставки до 9,5%.

Ключевую ставку снова понизили

По его словам, уже видится потенциал более низкого кредита от ЦБ.

«Влияние процентной ставки Центробанка на финансовые активы будет отличаться — так, для банковских вкладов снижение федерального процента служит сигналом к дальнейшему падению доходностей. Уже сейчас в ТОП-10 банков не найти двузначного процента (максимум 9,8% на конец мая без учета секвестра ставки 10 июня), очевидно, в ближайшие недели ставки упадут ниже 9%. Кредитные ставки тоже никуда не денутся и продолжат снижаться, правда есть нюанс — на общем снижении стоимости фондирования кредитные организации не так спешат понижать стоимость выдаваемых ресурсов, как привлекаемых», — пояснил эксперт.

Он отметил, что для рынков облигаций все было предрешено заранее. Последние дни кривая доходностей была под 9% годовых, а значит, смягчение ЦБ было уже в ценах ОФЗ.

«Альтернативой вкладам и облигациям становятся акции, которые до сих пор не могут прийти в себя после февральской встряски. Для долевых бумаг снижение ставки ЦБ является среднесрочным позитивным фактором, и когда его начнут отыгрывать инвесторы, вероятно, преимущество будет у бумаг из секторов, ориентированных на внутренний рынок — компании потребсектора, банковские акции, телекоммуникации и электроэнергетика», — подчеркнул Зельцер.

Он добавил, что для рубля решение ЦБ должно сдерживать тренд на укрепление нацвалюты, но сейчас пока доминирует экспортно-импортный контекст. «На фоне обширного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров при одновременном провале импорта, когда спрос со стороны компаний и частного сектора очень низкий, ожидать быстрого отскока доллара и евро от своих многолетних минимумов не приходится. Тем не менее в среднесрочной перспективе экспорт рискует сузиться за счет нарастающих рисков эмбарго Запада, а импорт способен активизироваться на фоне снятия барьеров пандемии в КНР», — заявил аналитик и уточнил, что именно за счет Китая и придется восполнят дефицит товаров, пока процесс импортозамещения не вышел на нужные для внутреннего рынка темпы.