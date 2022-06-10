Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перед судом по обвинению в ограблении предстанут двое братьев, один из которых не достиг совершеннолетнего возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

(сс) Wokandapix Подросток

На скамье подсудимых окажутся два брата в возрасте 15 и 18 лет. Следователи полагают, что в феврале 2022 года они увидели на улице Шаумяна спящего на лавке мужчину и попытались тайно похитить его имущество — мобильные телефоны и сумку с крупной суммой денег. Потерпевший проснулся и оказал злоумышленникам сопротивление, однако братья завладели сумкой, где находилось более 1 млн рублей, и сбежали с места преступления.

Фигуранты уголовного дела после задержания были взяты под стражу. Свою вину они признали. По месту их жительства было найдено похищенное имущество.

Уголовное дело направлено в суд.