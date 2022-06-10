Горно-Алтайск, 10 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске — шесть новых случаев. Новые носители также выявлены в Чемальском, Онгудайском, Турочакском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 484.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 30, за весь период – 33 592», — отметили в оперштабе.