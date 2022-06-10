Москва, , 14:24 — REGNUM В России началась запись на программу обучения рационализаторов на 2022 год. Возрождается движение рационализаторов благодаря национальному проекту «Производительность труда».

Программа «Рационализаторство» разработана и актуализирована с учетом текущих вызовов, стоящих перед российской экономикой, нацелена на импортозамещение и развитие рационализаторских компетенций работников для восстановления утерянных производственных и логистических цепочек. Такое обучение будет полезно проектным менеджерам и участникам проектных команд, рабочим, сотрудникам среднего и высшего звена. Программу «Рационализаторство» реализует Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков в рамках национального проекта «Производительность труда».

Рационализаторы из числа сотрудников предприятий — принципиально новое движение, которое стартовало в 2021 году. Агентство Ворлдскиллс Россия совместно с Минэкономразвития России реализует дополнительные меры поддержки предприятиям-участникам национального проекта. В движение рационализаторов вовлечено более 10 тысяч человек.

Для формирования и развития сообщества рационализаторов на базе предприятий начали создавать корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Hi-Tech) — развивающие пространства коллективной работы в формате корпоративных коммуникационно-образовательных площадок.

Уже порядка 1000 работников 145 предприятий-участников национального проекта из 33 регионов России прошли обучение по программе «Рационализаторство». Программа разработана для подготовки специалистов, которые смогут решать реальные производственные задачи: организация производства, разработка и реализация инновационных программ, проектов по рационализаторству и повышению эффективности.

Для повышения квалификации рабочих начали создавать корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП) для координации развития и использования ресурсов предприятий.

Экспертами Ворлдскиллс разрабатывается и передается предприятиям-участникам национального проекта методика аудита рабочих мест, разработки корпоративного стандарта профессий, формирования матрицы компетенций, оценки персонала, а также сборки коротких образовательных программ с целью дальнейшего тиражирования разработанных материалов и применения на практике полученных знаний.

В 2021 году открыто 15 корпоративных центров опережающей подготовки и отобраны 15 КЦОП, которые заработают в 2022 году. К концу 2022 года в России будут работать 30 КЦОП благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Также планируется достигнуть прирост (более 20%) производительности труда к 2024 году.

Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».