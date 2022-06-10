Берлин, , 14:12 — REGNUM Организация, поддерживающая бывших сотрудников местного персонала германских войск в Афганистане, сообщает, что более 10 000 афганских граждан ждут выезда из страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские мигранты

Лотар Хенкель, глава регионального отделения шефской группы Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte в Кёльне-Бонне, заявил 9 июня, что в дополнение к местным сотрудникам и их семьям многие субконтрактники, работавшие на германскую армию, ожидают переезда в ФРГ.

В то же время организация раскритиковала сокращение финансовых ресурсов для поддержки афганцев, добавив, что это привело к разрыву связей с рядом людей из группы риска.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, тысячи афганских граждан, проработавших в течение двадцати лет с иностранными войсками и учреждениями, пытаются покинуть страну, но многим это ещё удалось.