Кишинёв, , 14:12 — REGNUM Молдавия давно вошла бы в состав Румынии, если это зависело только от руководства этих стран. Такое заявление сделал, экс-президент Молдавии председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин на телеканале TVC-21.

Владимир Воронин Juergen Lehle

«Присоединение Молдовы к Румынии уже бы состоялось, если бы это зависело от прорумынских депутатов ПДС (правящая партия «Действие и солидарнсть», прим — ИА REGNUM) в молдавском парламенте и Бухареста», — завил Воронин.

Он подчеркнул, что Румыния до сих пор отказывается подписывать соглашение о признании границ Молдавии, хотя это — обязательное условие для стран-членов ЕС.

Напомним, ранее другой бывший президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что руководство страны якобы готовит почву для вхождения республики в состав Румынии.

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