Кишинёв, 10 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Молдавия давно вошла бы в состав Румынии, если это зависело только от руководства этих стран. Такое заявление сделал, экс-президент Молдавии председатель оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин на телеканале TVC-21.

Juergen Lehle Владимир Воронин

«Присоединение Молдовы к Румынии уже бы состоялось, если бы это зависело от прорумынских депутатов ПДС (правящая партия «Действие и солидарность», прим — ИА REGNUM) в молдавском парламенте и Бухареста», — завил Воронин.

Он подчеркнул, что Румыния до сих пор отказывается подписывать соглашение о признании границ Молдавии, хотя это — обязательное условие для стран-членов ЕС.

Напомним, ранее другой бывший президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что руководство страны якобы готовит почву для вхождения республики в состав Румынии.